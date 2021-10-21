Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

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