Türkiye Tapuda rüşvet operasyonu: 87 gözaltı kararı

Tapuda rüşvet operasyonu: 87 gözaltı kararı

Türkiye

Tapuda rüşvet operasyonu: 87 gözaltı kararı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

01 Ekim 2021, Cuma 09:41 Son Güncelleme:
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Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

Halil YILMAZ - Ali Kerem BENGİ - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA -

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