Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin, alıcı ve satıcıların farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunduğu durumlarda da yapılmasını sağlayan düzenlemenin 1 Ocak’ta yürürlüğe girdiği hatırlatıldı Bu kapsamdaki tapu işlemleri için pilot uygulamanın, 17 Ocak’ta İstanbul Ümraniye ve Büyükçekmece, Ankara Çankaya, Antalya Kepez ve İzmir Bayraklı ile Bornova tapu müdürlükleri ile Almanya Berlin temsilciliğinde başlatıldığı anımsatılan açıklamada, uygulamayla birbirinden farklı yerlerdeki vatandaşların aynı anda bir müdürlükte hazır bulunmasına gerek olmadan işlem yapmasının mümkün hale geldiği belirtildi.

Masrafları da önlüyor

Açıklamada şöyle denildi:

“Böylece vatandaşlarımızın yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı. Uygulama, pandemi sürecinde menfur hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması bakımından da önemli bir görev üstlendi. Pandemi nedeniyle evinden hatta yaşadığı şehirden çıkamayan vatandaşlarımızın tapu devir işlemleri aksamadan gerçekleşti.”







