Vatandaşa kolaylık! Yeni yıldan itibaren e-Devlet'ten alınabilecek

Vatandaşa kolaylık! Yeni yıldan itibaren e-Devlet'ten alınabilecek Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren "e-devlet" üzerinden alınabilecek. Vatandaşlar artık tapu müdürlüklerine gitmeden resmi belgeleri temin edebilecek.