Vatandaşa kolaylık! Yeni yıldan itibaren e-Devlet'ten alınabilecek

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren "e-devlet" üzerinden alınabilecek. Vatandaşlar artık tapu müdürlüklerine gitmeden resmi belgeleri temin edebilecek.

13 Aralık 2019, Cuma 11:07 Son Güncelleme:
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Vatandaşa kolaylık! Yeni yıldan itibaren e-Devlet'ten alınabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-devlet" üzerinden alınacak.

Topu müdürlüklerine gitmeye gerek kalmayacak

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.


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