Tapulu arazisinden geçen yolu çitle kapattı!

Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, Fatih Mahallesi 4. Sokak'tan geçen yolun kendi arsasında kalan kısmını tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Ata, tel örgünün üzerine ‘Özel mülk’ yazısı astı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı, başka yolları kullanmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ata, gelen ekiplere tapusunu gösterdi. Konunun mahkemede olduğunu ifade eden Hüseyin Ata arsanın kamulaştırılmasını ve bedelinin ödenmesini istedi. Ata, arsasının daha fazla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

DHA