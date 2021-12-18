Türkiye Tapulu arazisinden geçen yolu çitle kapattı!

Tapulu arazisinden geçen yolu çitle kapattı!

Türkiye

Tapulu arazisinden geçen yolu çitle kapattı!

Kocaeli Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yola kamulaştırma yapılmadığı gerekçesi ile tel çit çekti. Yolun ulaşıma kapandığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, Fatih Mahallesi 4. Sokak'tan geçen yolun kendi arsasında kalan kısmını tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Ata, tel örgünün üzerine ‘Özel mülk’ yazısı astı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı, başka yolları kullanmak zorunda kaldı. 

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ata, gelen ekiplere tapusunu gösterdi. Konunun mahkemede olduğunu ifade eden Hüseyin Ata arsanın kamulaştırılmasını ve bedelinin ödenmesini istedi. Ata, arsasının daha fazla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

DHA

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