Tara de Vries kalbini kaptırdı

Koç Üniversitesi’nde okuyan Tara de Vries, Can Gürzap ve Selim Bayraktar’dan oyunculuk dersleri aldığını söyledi. “Kurallarınız var mı?” sorusuna “Hayır yok. Sınırlandığımız zaman gelişemeyiz. Kendinizi dik tutar, sağa sola devrilmezsiniz sorun olmaz” yanıtını verdi.

'Tanınmış biri değil'

21 yaşındaki Tara özel hayatının kapılarını da araladı. Kalbini kaptırdığını söyledi. “Bir sevgilim var. Geçen yaz tanıştık. İlişkimiz güzel gidiyor, olması gerektiği gibi. Tanınmış biri değil. Ünlüler dünyası ile alakası yok” diye konuştu.





Tara’nın aşkı Türk ve İstanbul’da yaşıyor. Genç kız, erkek arkadaşının adını şimdilik sır gibi saklıyor.

'Soğuk sanıyorlar'

Tara de Vries, “Kardeşlerimden Daniel hasta doğduğu için ‘seçici suskunluk’ sorunu yaşadım. Konuşamama problemini nefes ve meditasyon egzersizleri sayesinde yendim. Ama çalışmalarımı aksatırsam arkadaşlarımın arasında bile yine içe doğru kapanıyorum. İnsanlar da beni yanlış anlıyor, soğuk zannediyor” dedi.





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