Tara mı Kendall mı?

Tara, Kendall ile fotoğrafını yan yana koyup Instagram’da paylaştı. Hayranlarına “Benzemiş miyim?” diye sordu. Takipçileri, “Hiç gerek yoktu. Sen, Kendall’dan daha güzelsin. Bırak o, sana benzemeye çalışsın” yorumunu yaptı.

Tara De Vries, Koç Üniversitesi'nde işletme eğitimi alıyor.















