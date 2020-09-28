Magazin Tara mı Kendall mı?

Tara mı Kendall mı?

Magazin

Tara mı Kendall mı?

Özlem Kaymaz’ın kızı, Miss Turkey 2018 ikincisi Tara de Vries’e özel bir çekim için Kim Kardashian’ın üvey kardeşi, Amerikalı yıldız Kendall Jenner makyajı yapıldı.

28 Eylül 2020, Pazartesi 08:56 Son Güncelleme:
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Tara, Kendall ile fotoğrafını yan yana koyup Instagram’da paylaştı. Hayranlarına “Benzemiş miyim?” diye sordu. Takipçileri, “Hiç gerek yoktu. Sen, Kendall’dan daha güzelsin. Bırak o, sana benzemeye çalışsın” yorumunu yaptı.

Tara De Vries, Koç Üniversitesi'nde işletme eğitimi alıyor.


https://www.instagram.com/p/CFm2x--pBtF/



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