CNN Türk'te yer alan Tarafsız Bölge programına CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'ın canlı yayına bağlanması sonrasında Ahmet Hakan ile aralarında tansiyon yükseldi.

Canlı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın ile programın katılımcılarından Mehmet Metiner arasında sert bir tartışma yaşandı. Ardından CHP'li Günaydın çıkışlarını program moderatörü Ahmet Hakan'a yöneltti.

Kendisini cevap hakkı için canlı yayına bağlayan Ahmet Hakan'a, "Neden beni anında yayına bağlamadınız? Ne biçim gazetecisiniz?" şeklinde bir tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'dan yanıt

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Daha önceki haftalarda sizi yayına almak için arayan 20 yaşındaki bir kadın çalışanımızın cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınladınız. Bu yaptığınıza rağmen şimdi cevap hakkı için sizi yayına bağladık ama siz üstüne bize gazetecilik dersi vermeye çalışıyorsunuz. Bize gazetecilik dersi veremezsiniz" diyerek Günaydın'ı yayından aldı.