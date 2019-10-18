'Taraftar Evleri' ilgi görüyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, binalarının dış cephe boyası milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor’un renklerinden oluşan site, çevredekilerin ilgisini çekiyor.

Taraftarların renklerini kullandı

Müteahhit Metin Torunoğulları, 2015 yılında yaptırdığı 96 daire ve 6 bloktan oluşan sitedeki binaların dış cephesini, milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor’un renklerine boyattı.

Bölgede "Taraftar Evleri" olarak anılan Saniye Torunoğulları Sitesi, yoldan geçenlerin ve sporseverlerin dikkatini çekiyor.

Müteahhit Metin Torunoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyi futbolu çok sevdiği için gerçekleştirdiğini belirtti.

Futbol sahalarında zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığına işaret eden Torunoğulları, şunları söyledi:

"Spor terörü nedeniyle bir slogan geliştirmek istedim ve insanların, taraftarların bir arada yaşamasını istedim. ’Biz birlikte oturmayı öğrendik, siz de birlikte seyretmeyi öğrenin’ diye slogan geliştirdim ve böyle bir taraftar sitesi yapmak istedim. Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve milli takım olmak üzere 6 bloktan oluşuyor. Bu takımların bütün maçlarını bina sakinleri beraber izliyorlar. Burada oturan bina sakinleri, tuttukları takımların renkleri taşıyan binalardan daire aldılar ama kiracılar için fark etmiyor. Boş olan daireyi tutuyorlar."







