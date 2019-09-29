Taraftar rekoru kıran Galatasaray 11 milyon TL'yi cebine koydu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı derbinin hasılatı belli oldu. Ev sahibi Galatasaray, 51 bin 663 biletli seyirci sayısıyla rekor kırdığı karşılaşmada diğer satışlarla beraber toplam 11 milyon TL gelir elde etti.
Galatasaray derbideki oyunuyla taraftarını memnun edemedi ama taraftarı, Galatasaray'ı memnun etti. Bilet ve loca satışlarından 6 milyon TL, ürün satışlarından ise 5 milyon TL kazanan sarı-kırmızılılar, geceyi 11 milyon TL ile kapattı.
51 bin 663 seyirciyle Türk Telekom Stadı'ndaki en fazla seyirci sayısına ulaşarak rekor kıran Galatasaray'da bir önceki rekor 51 bin 578'di. Geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında Beşiktaş'la oynadığı derbide 51 bin 578 seyirci ağırlayan Galatasaray, maçı 2-0 kazanmıştı.