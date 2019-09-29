Galatasaray derbideki oyunuyla taraftarını memnun edemedi ama taraftarı, Galatasaray'ı memnun etti. Bilet ve loca satışlarından 6 milyon TL, ürün satışlarından ise 5 milyon TL kazanan sarı-kırmızılılar, geceyi 11 milyon TL ile kapattı.

51 bin 663 seyirciyle Türk Telekom Stadı'ndaki en fazla seyirci sayısına ulaşarak rekor kıran Galatasaray'da bir önceki rekor 51 bin 578'di. Geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında Beşiktaş'la oynadığı derbide 51 bin 578 seyirci ağırlayan Galatasaray, maçı 2-0 kazanmıştı.