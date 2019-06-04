Her trasfer döneminde Türk takımları için ismi geçen Hatem Ben Arfa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rennes teknik direktörü Olivier Letang yaptığı açıklamada Ben Arfa'nın takımdan ayrılacağını duyurdu. Letang "Hatem Ben Arfa bizim için eşsiz bir tecrübeydi ancak önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

Rennes formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Ben Arfa 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Hatem Ben Arfa'nın ismi uzun süre Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Bu transfer döneminde yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileri var. (Fanatik)