Türkiye Taraftardan acı haber! Maç izlerken kalp krizinden hayatını kaybetti

Taraftardan acı haber! Maç izlerken kalp krizinden hayatını kaybetti

Türkiye

Taraftardan acı haber! Maç izlerken kalp krizinden hayatını kaybetti

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor’un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy (33) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aksoy, Iğdır Çalpala köyünde toprağa verilecek.

25 Eylül 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Iğdır’a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor’un Bayrampaşa maçını izlemek için Çetin Emeç Stadyumu'na gitti. Maçın ilk yarısı oynanırken Aksoy stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul’da vefat eden Aksoy’un cenazesi Iğdır’a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

BABASI DA KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Bu arada, Aksoy’un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özkan AYDIN/IĞDIR(DHA)

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