Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. 73. dakikada gol yiyen Galatasaray, kalan sürede akın akın rakip kaleye gitmesine rağmen gol bulamadı.
Maçın son anlarında Lokomotiv oyuncuları oyunu ağırdan alıp zaman geçirmeye başladı.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. 73. dakikada gol yiyen Galatasaray, kalan sürede akın akın rakip kaleye gitmesine rağmen gol bulamadı.
Maçın son anlarında Lokomotiv oyuncuları oyunu ağırdan alıp zaman geçirmeye başladı.
Lokomotiv'in Hırvat stoperi Tin Jedvaj, zaman geçirme işini abartıp bir serbest vuruş esnasında topu eline alınca sarı kırmızılı oyuncular çileden çıktı. Jedvaj uzun süre elinde gezdirdiği topla tepki çekti.
Mbaye Diagne, maç sonu Jedvaj'ın üzerine yürüyerek o pozisyonun hesabını sormak istedi.
Senegalli futbolcuyu takım arkadaşları ve Galatasaray kulübesi zor sakinleştirdi.
Diagne, maça 89. dakikada taraftarın yoğun tezahüratları arasında dahil olmuştu.
Galatasaray taraftarı ilk başlarda ısınamadığı Diagne ile son dönemde çok bir ilişki içerisinde. Senegalli oyuncu yedek kaldığı her maçta taraftarın desteğini alıyor ve tribünler özellikle 80. dakikalardan sonra "Diagne" tezahüratları yapıyor.
Bu desteğin sebebi ise Diagne'nin sözleri. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından taraftara şu sözlerle seslenmişti:
Bana saygı duyun ve beni sevin. Sizden tek isteği bu. Eğer bunu yaparsanız sizin için savaşırım, her şeyimi veririm.