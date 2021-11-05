Galatasaray taraftarı ilk başlarda ısınamadığı Diagne ile son dönemde çok bir ilişki içerisinde. Senegalli oyuncu yedek kaldığı her maçta taraftarın desteğini alıyor ve tribünler özellikle 80. dakikalardan sonra "Diagne" tezahüratları yapıyor.