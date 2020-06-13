Futbol Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı

Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı

Futbol

Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, stadın dışından bağırarak takımlarına destek verdi.

13 Haziran 2020, Cumartesi 21:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, Beşiktaş taraftarına engel olmadı. Antalyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte bir grup siyah-beyazlı taraftar, numaralı tribün olarak tabir edilen tribünün arkasındaki yolda bir araya gelerek maçın ilk düdüğüyle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar uzun süre takımlarına destek verdi.

İHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kadıköy'de 10 bin karton taraftar hazır