Türkiye Taraftarlardan Onur Anıtı’na saldırıya meşaleli tepki

Taraftarlardan Onur Anıtı’na saldırıya meşaleli tepki

Türkiye

Taraftarlardan Onur Anıtı’na saldırıya meşaleli tepki

Samsunsporlu taraftarlar Onur Anıtı çevresinde meşaleler yakarak yapılan saldırıya tepki gösterdi.

04 Şubat 2022, Cuma 00:17 Son Güncelleme:
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Samsun’da Onur Anıtı’na yapılan urganlı saldırının yankıları akşam saatlerinde de devam etti. Gün boyu anıt çevresinde süren hareketlilik saatler ilerledikçe de azalmadı. İlkadım Belediyesi ve Atakum Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’na kurulan çadırlarda, anıt çevresinde toplanarak tepkisini dile getiren vatandaşlara çay ve kandil simidi ikramı yapıldı.


İstiklal Marşı okundu. Onur Anıtı'na gelen taraftar grupları ise farklı bir yol izledi. Şimşekler Taraftar Grupları Birliği anıt çevresinde meşaleler yakarak Onur Anıtı’na sahip çıkacakları mesajını verdi. Görsel şölen oluştu.

Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği adına yapılan açıklamada, “Samsun'umuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafında yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıtımız Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Yapılan bu menfur saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun'umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

SAMSUN (İHA)

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