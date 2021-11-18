Taraftarların tepkisini çekmişti! Miralem Pjanic'ten nargile açıklaması
Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek Milli Takımı'nda, taraftarların yuhaladığı Miralem Pjanic'e, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarının ardından tepkiler arttı.
18 Kasım 2021, Perşembe 00:02 Son Güncelleme:
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Nargile içerken çekilen görüntüleriyle ilgili konuşan Miralem Pjanic, "Hakkımda çıkan haberleri reddediyorum. Milli takımın son maçında oynamamam, antrenörle alınan ortak bir karardı. Paylaşılan fotoğraf eski." dedi.
Bosna Hersek'te taraftarlar bu görüntülerden dolayı Pjanic'e tepki göstermişti.
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