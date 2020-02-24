Tarantino ilk kez baba oldu

Hollywood'un 56 yaşındaki efsane yönetmeni Tarantino ve 36 yaşındaki İsrailli eşi Daniella Pick, ilk bebeklerini cumartesi günü İsrail'in Tel Aviv kentinde kucağına aldı. Doğum haberi, çiftin sözcüsü tarafından ABD'li yayın kuruluşu TMZ ile paylaşıldı. Henüz iki günlük olan erkek bebeğin ismi paylaşılmazken, İsrail gazetesi Jerusalem Post, doğumun Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'nde gerçekleştiğini bildirdi. Son iki yıldır California'nın Beverly Hills bölgesinde yaşayan çift, geçtiğimiz Kasım'da İsrail'in kıyı kenti Tel Aviv'de bir ev kiralamıştı. Taze çekirdek ailenin buraya kalıcı olarak yerleşmesi bekleniyor. Çift, ilk kez 2009 yılında, Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi filminin İsrail tanıtımında tanışmış, ancak 2016 yılına kadar görüşmemişti. 2017'de ise nişanlanmış, 2018'de evlenmişlerdi. Daniella Pick, İsrail'in tanınmış pop şarkıcılarından.

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