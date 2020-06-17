Yemek Kokusu bütün evi saracak bir lezzet: Tarçınlı kek tarifi

Kokusu bütün evi saracak bir lezzet: Tarçınlı kek tarifi

Yemek

Kokusu bütün evi saracak bir lezzet: Tarçınlı kek tarifi

Tarçın, hiç tartışmasız en çok keke yakışıyor ve bu eşsiz uyum tarçınlı kek tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kek tarifi arıyorsanız "Tarçınlı kek tarifi, tarçınlı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

17 Haziran 2020, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazırlaması pratik ve tadı çok lezzetli olan tarçınlı kek tarifi, evde hazırlanabilen pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kek tarifi arıyor ya da tarçınlı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Tarçınlı kek tarifi, tarçınlı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tarçınlı kek tarifi

Tarçınlı kek malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 4 çay kaşığı tarçın
  • Un

Tarçınlı kek yapılışı

Yumurta ile şekeri mikserle karıştırın. Sıvı yağı ve vanilyayı ilave edin ve düşük ayarda biraz daha karıştırdıktan sonra süt, tarçın, kabartma tozu ve son olarak unu ilave edip hamur kıvamına getirin. Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

İlgili Haberler
Hazır kek tadında: Damla çikolatalı kek tarifÇay saatine özel: Çaylı kek tarifi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (17 Haziran 2020)