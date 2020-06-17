Kokusu bütün evi saracak bir lezzet: Tarçınlı kek tarifi
Tarçın, hiç tartışmasız en çok keke yakışıyor ve bu eşsiz uyum tarçınlı kek tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kek tarifi arıyorsanız "Tarçınlı kek tarifi, tarçınlı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
17 Haziran 2020, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Hazırlaması pratik ve tadı çok lezzetli olan tarçınlı kek tarifi, evde hazırlanabilen pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kek tarifi arıyor ya da tarçınlı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Tarçınlı kek tarifi, tarçınlı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Tarçınlı kek tarifi
Tarçınlı kek malzemeleri
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 4 çay kaşığı tarçın
- Un
Yumurta ile şekeri mikserle karıştırın. Sıvı yağı ve vanilyayı ilave edin ve düşük ayarda biraz daha karıştırdıktan sonra süt, tarçın, kabartma tozu ve son olarak unu ilave edip hamur kıvamına getirin. Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.