Kokusu bütün evi saracak bir lezzet: Tarçınlı kek tarifi

Hazırlaması pratik ve tadı çok lezzetli olan tarçınlı kek tarifi, evde hazırlanabilen pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kek tarifi arıyor ya da tarçınlı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Tarçınlı kek tarifi, tarçınlı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tarçınlı kek tarifi

Tarçınlı kek malzemeleri

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 çay kaşığı tarçın

Un

Tarçınlı kek yapılışı

Yumurta ile şekeri mikserle karıştırın. Sıvı yağı ve vanilyayı ilave edin ve düşük ayarda biraz daha karıştırdıktan sonra süt, tarçın, kabartma tozu ve son olarak unu ilave edip hamur kıvamına getirin. Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.



