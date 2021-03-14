Çay ve kahve yanına en çok yakışan kurabiyelerden birisi olan tarçınlı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kurabiye tarifi arıyor ya da tarçınlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tarçınlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TARÇINLI KURABİYE TARİFİ

Tarçınlı kurabiye malzemeleri

2 yumurtanın sarısı

150 gram yumuşatılmış tereyağı

2.5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım paket kabartma tozu

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Tarçınlı kurabiye yapılışı

Yumurta sarılarını pudra şekeri ve yumuşatılmış tereyağı ile birlikte bir çırpma kabına alın. Mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un, tarçın, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip elinizle yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Kurabiyelerin üstü kızarmadan fırından çıkarın. Tarçın ve pudra şekerini ufak bir kasede karıştırıp fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine serpin.



