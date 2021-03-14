Tarçınlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Tarçınlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Tarçının enfes lezzetini tarçınlı kurabiye tarifi ile birleştiğinde ortaya çıkan lezzet büyüleyici oluyor. Tarçın sevenler tarçınlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor? Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz tarçınlı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
14 Mart 2021, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çay ve kahve yanına en çok yakışan kurabiyelerden birisi olan tarçınlı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tarçınlı kurabiye tarifi arıyor ya da tarçınlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tarçınlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
TARÇINLI KURABİYE TARİFİ
Tarçınlı kurabiye malzemeleri
- 2 yumurtanın sarısı
- 150 gram yumuşatılmış tereyağı
- 2.5 su bardağı un
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı pudra şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Yumurta sarılarını pudra şekeri ve yumuşatılmış tereyağı ile birlikte bir çırpma kabına alın. Mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un, tarçın, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip elinizle yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Kurabiyelerin üstü kızarmadan fırından çıkarın. Tarçın ve pudra şekerini ufak bir kasede karıştırıp fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine serpin.