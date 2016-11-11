Tarçınlı mum nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Dilediğiniz kadar mum (Boyutları önemli değil. Farklı boyutlardaki mumları bir araya getirebilirsiniz.)

Mumu içine yerleştireceğiniz farklı boyutlarda bardak

Çubuk tarçın

Bağlamak için ip ya da kurdele

Mumları seçip uygun bardakların içine koyun. Ardından çubuk tarçınları bardağın etrafına toplayın. Tarçınları sabitlemek için diğer mumlardan birini yakıp tarçın tanelerinin arkasına damlatıp bardağa yapıştırın. Mumla yapıştırmak istemiyorsanız yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Her tarçın tanesi için bu işlemi tekrarlayın. Ardından kurdeleyle ya da şık bir iple birleştirin.