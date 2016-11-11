Tarçınlı mum nasıl yapılır?
Ev dekorasyonunda ufak değişiklikler yapmak istiyorsanız bu haber tam size göre... Işıklandırmalar üzerinde yapacağınız minimal değişiklikler size huzur verebilir. Çubuk tarçın ve mum bu noktada ortama yumuşak ve sıcak bir hava katmanızda yardımcı olacaktır
MALZEMELER:
- Dilediğiniz kadar mum (Boyutları önemli değil. Farklı boyutlardaki mumları bir araya getirebilirsiniz.)
- Mumu içine yerleştireceğiniz farklı boyutlarda bardak
- Çubuk tarçın
- Bağlamak için ip ya da kurdele
Hazırlanışı:
Mumları seçip uygun bardakların içine koyun. Ardından çubuk tarçınları bardağın etrafına toplayın. Tarçınları sabitlemek için diğer mumlardan birini yakıp tarçın tanelerinin arkasına damlatıp bardağa yapıştırın. Mumla yapıştırmak istemiyorsanız yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Her tarçın tanesi için bu işlemi tekrarlayın. Ardından kurdeleyle ya da şık bir iple birleştirin.