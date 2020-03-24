Magazin Tarhan Telli maske tesisi kurdu

Tarhan Telli maske tesisi kurdu

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Tarhan Telli maske tesisi kurdu

Tarhan Telli, piyasada en az 5.5 TL’ye satılan maskeyi, 2.5 TL’ye düşürmek için tesis kurup, üretime geçti.

24 Mart 2020, Salı 10:46 Son Güncelleme:
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Tarhan Telli, kar amacı gütmeyen maske için Ankara'da tesis kurdu ve üretime geçti. Tarhan Telli, kurduğu tesiste piyasada en az 5,5 Lira'ya satılan maskeyi maliyetine 2,5 Lira'ya satıyor. Üstelik tek alana 1000 tane alana da aynı fiyattan veriyor. Şu an için haftada 2,5 milyon maske üreten Tarhan Telli, "6 milyon Lira'lık ek bir destekle makine kapasitemi 12'ye çıkartıp günde 5 milyon maske üretirim" diyor.

'Bu zor süreçte herkesi göreve davet ediyorum'

Türkiye'de maske sıkıntısını gidermeyi amaçlayan Tarhan Telli konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçirmekte olduğumuz bu zor süreçte herkesi göreve davet ediyorum. Bir Türk sanayicisi olarak çok kısa bir süre içerisinde hem tasarımını hem de üretimini hızlıca tamamladığımız maske üretim bandını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bizler için övünecek bir konu olmamasına rağmen, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın maske tedariğinde sıkıntı yaşadığını görmemiz bizleri bu üretimi& ; yapmak zorunda bıraktı. Ülkemiz için her zaman olduğu gibi göreve hazırız ve bugünleri de el birliği ile atlatacağız. Üretimini yaptığımız maskelerin test ve uygunluk raporları alınmış olup, CE sertifikasına sahiptir."

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