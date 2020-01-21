Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız tarhana çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Tam bir şifa deposu olan tarhana çorbası tarifi aynı zamanda soğuk algınlığı hastalıklarında hızlıca iyileşmenize yardımcı olacaktır. Eğer tarhana çorbası tarifi arıyorsanız ve tarhana çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "tarhana çorbası tarifi, tarhana çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

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