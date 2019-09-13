Tarhana hamuru tarifi Mevsiminin gelmesiyle birlikte tarhana hamuru tarifi, ev tarhanası nasıl yapılır gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Tarhana hamuru tarifi hazırlamak için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Mutfakların büyük kurtarıcısı olan lezzetli ve bir o kadar da pratik tarhana hamurunu hazırlamak artık çok kolay. İşte sağlıklı ve pratik tarhana hamuru tarifi…