Tarhana hamuru tarifi
Mevsiminin gelmesiyle birlikte tarhana hamuru tarifi, ev tarhanası nasıl yapılır gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Tarhana hamuru tarifi hazırlamak için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Mutfakların büyük kurtarıcısı olan lezzetli ve bir o kadar da pratik tarhana hamurunu hazırlamak artık çok kolay. İşte sağlıklı ve pratik tarhana hamuru tarifi…
Tarhana hamuru tarifi mutfakların büyük kurtarıcısı haline geldi. Kışın akşam yemeklerinin vazgeçilmezi tarhana hamuru tarifini hazırlamak için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde tarhana tutmuyor ve bozulabiliyor. Ev tarhanası nasıl yapılır, tarhana hamuru tarifi nedir gibi son günlerde sıkça aranan soruların cevabı aslında oldukça basittir. Evde birkaç malzemeyle tarhana hamuru tarifini hazırlayabilmek mümkün. Ev tarhanası nasıl yapılır diye soruyorsanız işte sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz tarhana hamuru tarifi.
Bu haberi de okudularKıl biber turşusu nasıl yapılır?
TARHANA HAMURU TARİFİ
-1 kg kuru soğan
-2 kg kapya biber
-1 kg domates
-1 kg süzme yoğurt
-Tarhana otu
-Dereotu,maydanoz,nane
-Un
-Tuz
Bu haberi de okudularAnanas nasıl yenir?
TARHANA HAMURU NASIL YAPILIR?
- AŞAMA: Soğan,domates ve biberleri temizleyip büyük bir tencereye alın,tarhana otunuda ekleyip kendi suyunda pişirin.
- AŞAMA: Suyu varsa süzüp tarhana otunu içinden alıp atın.
- AŞAMA: Sebzeleri mutfak robotundan geçirin.
- AŞAMA: Tarhanayı yoğuracağınız kaba alın.
- AŞAMA: Yeşillikleri ve tuzunuda ekleyin ,azar azar un ekleyerek yoğurun.
- AŞAMA: Üzerini kapatıp her gün karıştırarak ekşitin.
- AŞAMA: Temiz bir bezin üzerine küçük küçük dizin.
- AŞAMA: Kurudukça ufalayıp süzgeçten geçirebilirsiniz.
Bu haberi de okudularElma sirkesi tarifi