Doğanın mücizelerinden biri olan tarhun otu oldukça faydalı bir ottur. Bir çok hastalığa şifa olan tarhun otu hakkında merak edilenleri sizin araştırdık. Eğer sizde tarhun nedir ve tarhun faydaları nelerdir merak ediyorsanız "tarhun nedir, tarhunun faydaları nelerdir" detaylar haberimizde.

Tarhun nedir?

Papatyagiller familyasından olan sert ama naif kokulu bir bitkidir tarhun. İnce uzun yaprakları sayesinde birçok yeşillikten kolayca ayırt edilebilir.

Yeşil altın, dargun ya da ejder otu gibi isimlerle de bilinen tarhun otu Sibirya'da yetişir. Ancak oldukça değerli olduğu için zaman içinde birçok ülkede yetiştirilmeye başlanmıştır. Türkiye'de ise en çok Bayburt ve civarında, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa'da tarhuna rastlamak mümkün.

Yaprakları hem taze hem de kuru olarak birçok yemekte kullanılabilir ve yemekler hoş bir kokuyla aroma katmaktadır.

Tarhunun faydaları nelerdir?

Hazımsızlığa iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.

Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.

İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sorunu yaşayanlara destek olur.

Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.

Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.