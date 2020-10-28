Tarih ayağa kalkıyor

Seçimde Darıca’nın kültürel mirasına sahip çıkma sözü verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 22 binanın restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışacakları bilgisini verdi. KÜLTÜR TURİZMİ Darıca’nın kültür turizmiyle öne çıkmasını istediklerini vurgulayan Başkan Bıyık, bu tür binaların çok kıymetli olduğunu söyleyerek. “Sadece tarihi Rum evleri değil, kale postane binaları gibi başka yapılar da var. İtfaiye binamızı yapıp, açtık. İskoliye Mektebi’ni de restore edip açtık. Bizim anlayışımızda tarihi mirasa, kültürel mirasa sahip çıkmak var” dedi.

Yok olmasına razı gelmedi

Ali Rıza Şen isimli vatandaş da Darıca merkezinde bulunan tarihi konağı satın alıp aslına uygun olarak restore ettirdi. Binayı 10 yıl önce gördüğünde harabe halinde ve tehlike arzettiğini vurgulayan Şen, “Gönlüm el vermedi. Gittim sahiplerinden satın aldım. Ondan sonra Anıtlar Kurulu’na restorasyon için müracaat ettim. 2 yıl boyunca projesiyle ve evrak işleriyle uğraştım. Bugünkü haliyle ortaya çıkardım” dedi.

DHA