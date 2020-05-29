Seyahat Tarih, doğa ve lezzet zengini: Bursa

Tarih, doğa ve lezzet zengini: Bursa

Seyahat

Tarih, doğa ve lezzet zengini: Bursa

Doğası, şifalı suları, denizi, gölleri, şelaleleri ve tarihiyle dikkat çeken Bursa, hem deniz, hem kültür, hem de sağlık turizmi alternatifleriyle ünlü. Kentte gezilip görülecek pek çok yer var.

29 Mayıs 2020, Cuma 10:43 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını her alanda insanların alışkanlıklarını değiştirirken, tatil tercihleri de doğa, sağlık, inanç ve kültür turizmine yöneliyor. Tüm bu alanlarda zengin içeriğe sahip olan Bursa, pandemi sonrası turizm gelirlerini artırmak için uluslararası tanıtıma odaklandı. 

Sakin tatil imkanı

Salgın sonrasında insanların kalabalık yerlerden ziyade daha sakin ve doğayla iç içe tatiller yapmayı isteyeceğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu süreçte yeni rotalar belirliyor, yurtdışındaki paydaşlarımız ile görüşmelerimizi artırarak sürdürüyoruz. Doğa yürüyüşleri, ekolojik turizm, dinlenme, piknik, aile ile vakit geçirme gibi aktiviteler etrafında şekillenen günübirlik, iki günlük ve üç günlük yeni rotalar hazırlıyoruz" dedi.


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