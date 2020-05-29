Tarih, doğa ve lezzet zengini: Bursa

Koronavirüs salgını her alanda insanların alışkanlıklarını değiştirirken, tatil tercihleri de doğa, sağlık, inanç ve kültür turizmine yöneliyor. Tüm bu alanlarda zengin içeriğe sahip olan Bursa, pandemi sonrası turizm gelirlerini artırmak için uluslararası tanıtıma odaklandı.

Sakin tatil imkanı

Salgın sonrasında insanların kalabalık yerlerden ziyade daha sakin ve doğayla iç içe tatiller yapmayı isteyeceğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu süreçte yeni rotalar belirliyor, yurtdışındaki paydaşlarımız ile görüşmelerimizi artırarak sürdürüyoruz. Doğa yürüyüşleri, ekolojik turizm, dinlenme, piknik, aile ile vakit geçirme gibi aktiviteler etrafında şekillenen günübirlik, iki günlük ve üç günlük yeni rotalar hazırlıyoruz" dedi.



