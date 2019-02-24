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Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

24 Şubat 2019, Pazar 19:45
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Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları (THY)'nin TK6 sefer sayılı Chicago seferiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeyi, Kemal Karpat'ın yeğeni Medeni Karpat teslim aldı. Kemal Karpat'ın naaşı Atatürk Havalimanı kargo terminalinde cenaze aracına yüklendiği sırada, kargo çalışanları Fatiha Suresi okudu. Kemal Karpat'ın naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

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