Tarihçi yazar Talha Uğurluel gözaltına alındı!

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi

10 Aralık 2018, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Tarihçi yazar Talha Uğurluel gözaltına alındı!

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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