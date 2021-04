2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Hillbilly Elegy oyuncusu Glenn Close, yine eve eli boş döndü. Bu yılki En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, Minari oyuncusu Yuh-Jung Youn aldı. Glenn Close, Oscar'a en çok aday gösterilen oyuncu olmasının yanı sıra, bu ödülü 8 defa kaybeden tek oyuncu. Close, bu özelliği ile Britanyalı merhum aktör Peter O'Toole'la beraberlik yakaladı.

Glenn Close, Hillbilly Elegy filminde Mamaw rolünü canlandırdı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Glenn Close, Hillbilly Elegy'yle aday gösterilmeden önce The World According to Garp'la 1983'te, The Big Chill'le 1984'te, The Natural'la 1985'te, Öldüren Cazibe'yle (Fatal Attraction) 1988'de, Tehlikeli İlişkiler'le (Dangerous Liaisons) 1989'da, Hizmetkar Albert Nobbs'la (Albert Nobbs) 2012'de ve The Wife'la 2019'da aday gösterilmişti.

AMY ADAMS, CLOSE'UN İZİNDE

Ödülü asla kazanamayıp en çok aday gösterilen oyuncular sıralamasında Close'u, 6 Oscar adaylığıyla Amy Adams takip ediyor.

Amy Adams

Adams halihazırda her ikisi de yaşamları süresince Oscar'a 6 kez aday gösterilen fakat hiç ödül kazanamayan Thelma Ritter ve Deborah Kerr'le başa baş durumda.