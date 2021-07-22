Kent merkezine 85 kilometre uzaklıktaki Mustafakemalpaşa ilçesinde toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada bulunan kaya resimleri ve mutfak malzemeleri heyecan yarattı. M.Ö. 10 bin yıllarından kaldığı tahmin edilen çanak çömlek yanında bulunan reçine ve kalsiyum karbonatla kaplı gıda ürünü uzmanların dikkatini çekti.

MUSTAFAKEMALPAŞA PEYNİR TATLISI MI?

Yapılan incelemede bozulmadan günümüze kadar gelen yiyeceğin yabani buğday, bitki kökü ve süte benzer bir madde ile yapıldığının kesinleştiğini belirten uzmanlar, yiyeceğin ‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısına’ benzerlik gösterdiğini vurguladı.

Mağarada bulunan eşyaların, özellikle beslenme ve mutfak kültürü ile ilgili bilinen tüm gerçeklerin yeniden yazılmasına neden olacağı tahmin ediliyor. Mustafakemalpaşa ilçesi, bugün sayısı azalmış olsa da halen bölgenin en büyük manda sayısına sahip. İlçeden adını alan Mustafakemalpaşa tatlısında bölgede sütten yapılan peynirler kullanıldığı için gerçek adı Mustafakemalpaşa peynir tatlısı olarak geçiyor.

HAYVANLARIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ TARİF EDİLMİŞ

Yapılan ilk incelemelerde uzun yıllardır ışık görmemesine rağmen net şekilde belli olan mağara çizimlerinde manda ya da inek benzeri bir hayvanın avlandığı ve evcilleştirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Mağara içinde bulunan ve kalsiyum karbonat nedeniyle yapısı bozulmadan günümüze kadar gelen çanak, çömlek ile kaşık, karıştırma ve keskin mutfak malzemeleri incelemeye alındı. Bölgenin koruma altına alınarak incelemelerin başladığı için önümüzdeki günlerde detaylı bilgi verileceğini açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yapılan ilk incelemelerin kendilerini çok fazla heyecanlandırmaya yeterli olduğunu ifade etti.

BÖLGEDE, DÜNYANIN EN BÜYÜK FİL FOSİLİ ‘PAŞA FİL’ BULUNMUŞTU

Eski adı Apolyon olan Ulubat Gölüne kıyısı bulunan Mustafakemalpaşa ilçesi, bölgenin en verimli tarım ve hayvancılık merkezi konumunda. İrili ufaklı yüzün üzerinde mağaranın bulunduğu ilçe, dev mermer yataklarına sahip. Mustafakemalpaşa ilçesi Paşalar mevkiinde uzun süredir süren kazı çalışmalarında dünyanın en büyük fil fosili bulunmuş, dev fil fosili literatüre Paşa Fil (GamphotheriumPaşalarensis) olarak geçmişti.

Kültür Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut başkanlığında yürütülen çalışmalara uzun yıllardır İngiliz ve Finlandiyalı doğa tarih uzmanları ile Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri katılıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesini içine alan ve adına 'Gönen Çanağı' denilen geniş düzlükte 15 milyon yıl geçmişe sahip fosiller yer alıyor. Bilim insanları, bölgedeki mermer yataklarındaki kalsiyum karbonatın ve reçine yönünden yoğun ormanların fosillerin sertleşmesi ve dayanıklılığın da önemli etken madde olduğunu belirtiyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa)(DHA)