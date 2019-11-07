Çin'in Xi'an kentinden çıkan Chang'an Treni, Çin'den kalkıp Marmaray Tüp Geçidi'ni kullanan ilk yük treni unvanına sahip olarak, yolculuğunu Çekya'nın başkenti Prag'da sonlandıracak.

6 Kasım'da törenle uğurlandı

Marmaray tüp geçişini kullanarak Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, 6 Kasım tarihinde saat 16.30'da düzenlenen tören ile tarihi Ankara Garı'ndan Çekya'nın başkenti Prag'a uğurlandı.

İki parça halinde geçti

Bugün ilk tren saat 04.24'te ikinci tren ise saat 05.00'da Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağından geçerek, yolculuğuna devam etti. Marmaray'dan iki parça halinde geçen trenin Kapıkule'de yeniden birleştirilerek tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.





11 bin 483 kilometre gidecek

42 TIR'a eşdeğer elektronik ürün yükünü taşıyan China Railway Ekspress, toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla; 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 12 günde 11 bin 483 kilometre yol kat edecek.

Tren güzergahı

Tren güzergahında bulunan ülkeler; Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya. Trenin Türkiye güzergahı ise Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Kapıkule'den (Edirne) oluşuyor.



