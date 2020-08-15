Tarihi Bayern Münih, Barcelona müsabakası sonrası ayrılık açıklamaları

Bayern Münih alınan bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra ilk kez yarı finalde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmayacak.

Barcelona forması giyen Gerard Pique, 8-2'lik mağlubiyetin ardından verdiği demeçte utandığını söyledi. Pique, ''Utanıyorum! Artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çekilmeye hazırım'' şeklinde konuştu.

Teknik adam ile yollar ayrılacak mı?

Ayrıca daha önce Lionel Messi ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen teknik direktör Quique Setien'in Barcelona kariyerinin sona ermeye yakın olduğu kaydediliyor. Kulis bilgileriyle tanınan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Katalan ekibinin 8-2'lik hezimet sonrasında Quique Setien ile yollarını ayırdığını öne sürdü. Setien maç sonunda, "Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Piqué'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Alınan skor karşısında sahada çok üzüldüğü görülen Lionel Messi'nin takımdaki geleceği yeniden tartışmaya açıldı. İspanyol basını, son olarak ismi Manchester City ile ciddi şekilde anılan Arjantinli yıldızın Bayern Münih maçının ardından ayrılığı gözden geçireceğini yazdı. Marca'nın Lionel Messi için 'Daha ne kadar sabredecek? manşetini attığı Bayern Münih hezimetinin ardından Arjantinli yıldızın ayrılığa bir adım daha yaklaştığı görüşü hakim.