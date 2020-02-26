Tarihi buluşma: Greta ve Malala bir araya geldi

Pakistanlı insan hakları aktivisti ve 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai ile iklim değişikliğiyle mücadele kampanyasının bayraktarı Greta Thunberg, dün ilk kez bir araya geldi. Thunberg, Yousafzai'nin devam ettiği Oxford Üniversitesi'ni ziyaret etti ve öğrencilerle iklim değişikliği, bilim ve oy verme hakkında konuştu. İlham veren iki aktivist birlikte zaman geçirdi.









Birkaç fotoğrafla bugünü ölümsüzleştiren iki aktivistten Greta Thunberg, Instagram'da bu kareyi paylaşarak altına şunları yazdı: “Bugün rol modelimle tanıştım. Başka ne diyebilirim?”

Yousafzai ise daha sonra Twitter'a, "Okulu sadece onun için asabilirim" yazarak espri yaptı.

İklim değişikliği ve kadın eğitimi alanında önde gelen aktivistler olarak Greta Thunberg ve Malala Yousafzai, değişime öncülük eden iki önemli isim. Onları birlikte görmek ilham verici değil mi?