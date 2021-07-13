Tarihi çınarın dalı masaların üzerine düştü! Büyük tehlike atlatıldı

İznik’e bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde 250 yıllık çınardan gelen sesleri duyanlar, hemen bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra 9 metre uzunluğundaki dal, ağaçtan koparak, önce altında bulunan 2 iş yerinin çatısına sonra da kaldırımdaki masaların üzerine düştü. Dalın kopma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, kopan dalı kaldırdı. Masalar etrafında oturanların kaçmasıyla yaralanan olmadı, iş yerlerinde ise hasar oluştu.

Olay sırasında dükkanda çalıştığını belirten Hayrettin Alan, “Gürültüyle dışarı çıktım. Dal kopmuş. Allah’tan o anda altında oturan kalmamıştı. Çok büyük tehlike atlattık” dedi.







