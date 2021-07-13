Türkiye Tarihi çınarın dalı masaların üzerine düştü! Büyük tehlike atlatıldı

Tarihi çınarın dalı masaların üzerine düştü! Büyük tehlike atlatıldı

Türkiye

Tarihi çınarın dalı masaların üzerine düştü! Büyük tehlike atlatıldı

Bursa İznik'te 250 yıllık bir çınar ağacından kopan 9 metre uzunluğundaki dal 2 iş yerinin çatısına ardından kaldırımdaki masaların üzerine düştü. O anda masaların boş olması ile büyük bir tehlike atlatıldı.

13 Temmuz 2021, Salı 12:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İznik’e bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde 250 yıllık çınardan gelen sesleri duyanlar, hemen bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra 9 metre uzunluğundaki dal, ağaçtan koparak, önce altında bulunan 2 iş yerinin çatısına sonra da kaldırımdaki masaların üzerine düştü. Dalın kopma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, kopan dalı kaldırdı. Masalar etrafında oturanların kaçmasıyla yaralanan olmadı, iş yerlerinde ise hasar oluştu.

Olay sırasında dükkanda çalıştığını belirten Hayrettin Alan, “Gürültüyle dışarı çıktım. Dal kopmuş. Allah’tan o anda altında oturan kalmamıştı. Çok büyük tehlike atlattık” dedi.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Adalar'ın bitmeyen dertleri…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tam zamanı
Rauf Tamer
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: 24 kişi gözaltına alındı!