Tarihi çınarın dalı masaların üzerine düştü! Büyük tehlike atlatıldı
Bursa İznik'te 250 yıllık bir çınar ağacından kopan 9 metre uzunluğundaki dal 2 iş yerinin çatısına ardından kaldırımdaki masaların üzerine düştü. O anda masaların boş olması ile büyük bir tehlike atlatıldı.
13 Temmuz 2021, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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İznik’e bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde 250 yıllık çınardan gelen sesleri duyanlar, hemen bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra 9 metre uzunluğundaki dal, ağaçtan koparak, önce altında bulunan 2 iş yerinin çatısına sonra da kaldırımdaki masaların üzerine düştü. Dalın kopma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, kopan dalı kaldırdı. Masalar etrafında oturanların kaçmasıyla yaralanan olmadı, iş yerlerinde ise hasar oluştu.
Olay sırasında dükkanda çalıştığını belirten Hayrettin Alan, “Gürültüyle dışarı çıktım. Dal kopmuş. Allah’tan o anda altında oturan kalmamıştı. Çok büyük tehlike atlattık” dedi.
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