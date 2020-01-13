Tarihi el yazması 10 eseri satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı

Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce ellerinde tarihi el yazması eser bulunduğunu öğrendiği A.Ç. ve S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Bir aylık takip sonucunda şüphelilerle el yazması 10 eser için alıcı gibi davranarak irtibata geçen jandarma ekipleri, Kocaeli'de yaşayan iki şüpheliyi Yalova'ya davet etti. Şüphelilerle Kirazlı Sanayi Sitesi'nde buluşan jandarma ekibi, şüphelilerden birine pazarlık için konuşulan 150 bin Euro'yu gösterdi.

10 el yazması esere el konuldu

Bunun üzerine tarihi el yazması eserler ile ikinci şüpheli de görüşmeye katılırken, M.Ö. 500 yılına dayandırılan ve Budizm inancını içerdiği değerlendirilen 10 el yazması eserin gösterilmesiyle, jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 el yazması esere el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ve S.Ö. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

DHA