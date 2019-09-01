Antalya'da 667’ncisi düzenlenecek "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başlıyor. İnternette Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile ilgili detaylar…

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri Kırkpınar’dan 9 yıl daha eski. Türk’ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl 667. Kez kapılarını pehlivan ve güreşseverlere açıyor. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan ve pehlivanlar er meydanına çıkacak. 667. Elmalı Güreşleri de bu yıl Kırkpınar'ın rövanşı olacak. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri 7-8 Eylül’de Antalya’dan canlı yayınla Dmax’ta olacak.

Geçen sene Ali Gürbüz ile İsmail Balaban'ın 2 saat 15 dakika devam eden yarı final maçı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müthiş bir sağanağın altında pehlivanlar, o tarihte dinlemeye alıştığımız Kel Aliçoların, meşhur Koca Yusufların efsane güreşlerine benzer bir güreş yaptı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 667'ncisi düzenlenecek yağlı güreşlere ilişkin, "Türkiye'de son dönemde yağlı güreşlere Antalya'nın yetiştirdiği başpehlivanlar damga vuruyor. Bu bağlamda yapılacak 667. Elmalı Güreşleri de belki Kırkpınar'ın rövanşı olacak." dedi.

Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak kayıtlara geçen Antalya'nın Elmalı ilçesinde, güreş heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 667'ncisi düzenlenecek ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de yapılacak. Antalya Valisi Karaloğlu, heyecanı yaşamak isteyen tüm güreşseverleri kente davet etti.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

Antalya’nın Elmalı İlçesi güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak kayırlara geçiyor. Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, aralarında hem Kırkpınar hem de Elmalı Başpehlivanları Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Recep Kara, Ali Gürbüz'ün de olduğu başpehlivan ve pehlivanlar mücadele edecek.

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