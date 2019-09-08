Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya'da 667’ncisi düzenlenen "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. İnternette Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final karşılaşmaları ne zaman, hangi kanalda? sorusu aratılıyor. İşte Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri hakkındaki bilgiler…

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ SAAT KAÇTA?

Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri Kırkpınar’dan 9 yıl daha eski. Türk’ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl 667. Kez kapılarını pehlivan ve güreşseverlere açtı. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan ve pehlivanlar er meydanına çıktı. 667. Elmalı Güreşleri de bu yıl Kırkpınar'ın rövanşı olacak. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri bugün Antalya’dan canlı yayınla Dmax’tan yayınlanıyor.

Geçen sene Ali Gürbüz ile İsmail Balaban'ın 2 saat 15 dakika devam eden yarı final maçı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müthiş bir sağanağın altında pehlivanlar, o tarihte dinlemeye alıştığımız Kel Aliçoların, meşhur Koca Yusufların efsane güreşlerine benzer bir güreş yapmıştı.

Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak kayıtlara geçen Antalya'nın Elmalı ilçesinde, güreş heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 667'ncisi düzenlenen ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri bugün çeyrek final mücadeleleri ile 10.30’da başladı. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, yarı finaller saat 15.00'de, final etabı ise 16.00'da gerçekleşecek. Mücadele Dmax kanalından canlı izlenebilecek.

Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde, son altı yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun yanı sıra ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı da mücadele etti.

Alt boylarda final yapacak pehlivanlar dışında, başpehlivanlardan 16 sporcu Bugünkü finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Bugün 13 boyda çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, final mücadelelerinin çok daha çekişmeli geçmesini beklediklerini söyledi.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bugünkü final karşılaşmalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

Antalya’nın Elmalı İlçesi güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak kayıtlara geçiyor. Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, aralarında hem Kırkpınar hem de Elmalı Başpehlivanları Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Recep Kara, Ali Gürbüz'ün de olduğu başpehlivan ve pehlivanlar mücadele edecek.