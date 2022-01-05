Türkiye Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı

Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı

Türkiye

Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dağlık arazide kaçak kazı yapan şüpheli, gün yüzüne çıkardığı Roma dönemine ait 6'ncı yüzyıldan kaldığı öne sürülen mozaik ile yakalandı. Kazı yapılan bölge koruma altına alındı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 23:33 Son Güncelleme:
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelinin Gereli mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yaptığını belirleyen polis. harekete geçti. Yapılan operasyonda Roma dönemine ait M.S. 6'ıncı yüzyıldan kaldığı değerlendirilen mozaik ele geçirilirken şüpheli M.B., gözaltına alındı. Mozaik koruma altına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Azat YILDIZ / İZMİR (DHA)

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