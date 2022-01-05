Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelinin Gereli mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yaptığını belirleyen polis. harekete geçti. Yapılan operasyonda Roma dönemine ait M.S. 6'ıncı yüzyıldan kaldığı değerlendirilen mozaik ele geçirilirken şüpheli M.B., gözaltına alındı. Mozaik koruma altına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Azat YILDIZ / İZMİR (DHA)



