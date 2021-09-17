Türkiye Tarihi eseri 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

Tarihi eseri 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

Türkiye

Tarihi eseri 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Eylül 2021, Cuma 01:16 Son Güncelleme:
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İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.



Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/ Fırat AKAY/İZMİR (DHA)

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