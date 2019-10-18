Tarihi eserleri yağmur suyu ortaya çıkardı

Tokat’ta bir köyde yağışın ardından küp ve tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı. Koruma altına alınan arazide kazı çalışması başlatıldı

18 Ekim 2019, Cuma 19:59
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Tarihi eserleri yağmur suyu ortaya çıkardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı köyünde, tarihi eserlerin bulunabileceği bölgeler ile sit alanlarının kontrolü esnasında yağmur sularının ortaya çıkardığı küp ve tarihi eserlere rastladı.

Kazı çalışması başlatıldı

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ve ilgili kurumlara bildirdi. Bölgedeki küp ve tarihi kalıntıların çıkartılması için arkeolog gözetiminde kazı çalışması başlatıldı.

AA

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