Güneş kremi kullanmak artık diş fırçalamak kadar rutin bir hale geldi. Cilt tipine uygun güneş kremleri sayesinde yaşlanmayı geciktirebilir, lekeleri önleyebilir ve güneşin zararlı ışınlarından da korunabilirsiniz. Ancak güneş kremini kullanmadan önce son kullanma tarihine daima dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılan yeni bir araştırma, bazı markaların güneş kremlerinin bileşeninde kullandıkları bir maddenin zamanla kanserojen bir hal aldığını ortaya çıkardı.

ZAMANLA KANSEROJEN HALE GELİYOR

Mirror'ın haberine göre, Chemical Research in Toxicology dergisinden yayımlanan makalede, Fransa ve Amerika'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında, piyasadaki en popüler markaların güneş kremleri incelendi. Bu markaların bazılarında Oktokrilen (Octocrylene) isimli maddeye rastlandı. Araştırmacılar, zamanla bu içeriklerin benzofenon adı verilen başka bir bileşik üretebileceğini ve bunun sonucu olarak da kanser riskinin arttığını keşfettiler.

BAZI BÖLGELERDE YASAKLANDI

Oktokrilen, güneşten gelen zarar UVB ışınlarını absorbe eden bir madde. Çevresel kaygılar nedeniyle, Hawaii ve ABD Virgin Adaları gibi bazı bölgelerde yasaklandı.

Ancak araştırmayı yapan bilim insanları, esas sorunun Oktokrilen olmadığını, bileşiklerin benzofenona dönüşmesinin olduğunu söylüyor.

Bu kimyasalın bulunduğu ürün ne kadar uzun süre saklanırsa, o kadar zararlı hale geliyor. Benzofenon, ABD'de gıda katkı maddesi olarak ve kozmetik kullanımında yasaklanan bir madde.







