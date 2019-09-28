Tarihi Kayseri Kalesi 6 yıl sonra kapılarını açtı

2013 yılında tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan dükkanların tamamen boşaltılmasıyla kültür ve sanat merkezi için çalışmalara başlandı. 6 yıllık sürede restorasyon çalışmaları tamamlandı.

"VATANDAŞLARIN UĞRAK YERİ OLSUN DİYE PROJENİN PEŞİNDEN KOŞTUM"

Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kalenin kültür ve sanat merkezi olabilmesi için çok çalıştığını belirterek, "Pergeli koyduğunuz zaman eğer her yer eşit olsun istiyorsanız, pergelin ayağı buraya basar."

Burası Kayseri’nin merkezidir. Burada esnafın ve iş yerlerinin olması kabul edilir bir şey değildi. Buraya gelerek esnafımızdan rica ederek buranın kültür ve sanat merkezi yapılacağını söyledim. Vatandaşların uğrak bir yeri olsun diye projenin peşinde koştum.

"DÜNYAYA AÇILAN BİR ŞEHİR OLUR"

"Şehrimize ziyarete gelen turistlerin Kayseri’nin kadim bir şehir olduğunun farkına varmaları lazım. Böyle olursa da biz kazanırız ve bu şehirde bir canlılık olur. Kültürü, sanatı ve spor gibi aktiviteleri ekleyemezsek, şehir kocaman bir huzurevi olur. Büyükşehir gibi yerlere daha fazla projeler eklemeliyiz."

"Rahat ve huzurlu bir şehirde kültür, sanat, spor ve musiki gibi aktiviteler eklenirse bu şehir tadından yenmez. Eğer bunları yaparsak bu şehir dünyaya açılan bir şehir olur" diye konuştu.

Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin resmi açılışı ise, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.



