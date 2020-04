Tarihi konser bu gece

Oscarlı şarkıcı Lady Gaga (34) öncülüğünde sağlık çalışanları ve pandemiyle mücadele adına tarihi bir dijital konser düzenleniyor. Yardım konseri ‘One World: Together At Home’ (Tek Dünya: Hep birlikte evde) Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde yapılıyor.

Devler geçidi

Konser Alanis Morisette, Chris Martin, Alicia Keys, Stevie Wonder, Billie Eilish, Taylor Swift, Celine Dion, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Elton John, Jennifer Lopez gibi devleri evlerinden dünyayla buluşturacak. Konser 1985’te düzenlenen ‘Live Aid’den bu yana görülen en büyük yıldızlar karması olacak. Global Citizen’ın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube dahil pek çok platformdan izlenebilecek konser bu gece yarısından sonra, 19 Nisan Pazar TSİ 03.00’te.