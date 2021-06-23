Tarihi mekanda konser ve açık hava sineması

200 yıllık tarihi geçmişiyle Fabrika-i Hümayun Fişekhane, dünya standartlarında yapılan restorasyon ile İstanbul’un kültür-sanat, lezzet ve yaşam haritasındaki yerini aldı. Yaz boyunca açık havada sürecek etkinlikleriyle genç, yaşlı herkes Fişekhane’de kendisinden bir şeyler bulabilecek.

Yaz etkinlikleri Temmuz'da başlıyor

Fabrika-i Hümayun, 170 yılı aşkın bir süre kamunun kullanımına kapalı kaldıktan sonra, dünya standartlarında bir restorasyon çalışmasıyla yeniden şehre kazandırıldı. Fişekhane, tarihi atmosferi modern mimari ile birleştirerek İstanbul’a yeni bir soluk getiriyor. Geniş açık alanları, kültür-sanat etkinlikleri, seçkin gurme restoranları, artizan lezzetleri, ulaşım kolaylığı ve tarihi atmosferiyle İstanbul’da turistik ve görülmesi gereken mekanları arasında ilk akla gelen Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi yerlerle birlikte ‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerleri’ listesinde yer alıyor. Fişekhane, yaşamın her alanını kucaklayarak, şehrin yeni buluşma noktası olma yolunda öne çıkıyor.

Konserler ve açık hava sineması

Normalleşme adımlarıyla yeniden hareketlenmeye başlayan şehir hayatı için müzikten sanata yeme-içmeden spora kadar zengin seçenekler sunan Fişekhane’de herkes kendisinden bir şeyler bulabiliyor. 23 Haziran itibarıyla açık havada swing, jazz, latin müziğin temsilcilerinin performans sergileyeceği buluşma merkezinde, ziyaretçiler artizan tatlardan dünya mutfaklarına kadar geniş bir yelpazedeki lezzetler eşliğinde yazın tadını çıkaracak. Serra Erkoç, Flapper Swing, Uninvited Jazz Band, Ata Marin Band, Manuş-u Ala, Cafe Cubano, Alper Kargın, Silva Quartet, Brothers Trio haziran ve temmuz ayı boyunca performanslarıyla ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerle buluşacak. Temmuz itibariyle ise müziğin yanı sıra açık hava sinema gösterimleri ile birbirinden önemli yapımlar izleyiciyle buluşacak. Contemporary İstanbul Vakfı’nın ilk ve tek kalıcı sergi alanı Cocoon, sergileriyle kültür-sanat odaklı eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Yaz boyunca Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen Hareket Eden Anılar sergisi, Fişekhane bünyesinde sabit olarak yer alan sanat alanı Cocoon’da meraklılarını bekliyor.