Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları

Karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu tarihi mezar taşlarının karla bütünleştirdiği güzellikleri fotoğraflıyor. Yılın her mevsiminde ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kar yağışı sonrası beyaz örtüyle bütünleşen taşları ziyaretçilerini de mest ediyor.

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış güzelliğini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Davut Sunav, mezarlığın kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Sunav, “Uzun bir aradan sonra Ahlat’ımıza kar yağdı. Fotoğraf severler olarak bu karı dört gözle bekliyorduk. Sebebi ise tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinin mükemmel olmasıdır. Fotoğraf severleri cezbeden bir tarafı var. Tarihi mekanlarda özellikle Selçuklu Mezarlığı’nda kar yağdıktan sonra harika görüntüler yakalayabiliyoruz. Bu bizim için güzel bir şey. İnşallah ara ara kar yağmaya devam eder de bu şekilde çekimlerimize devam ederiz ve güzel görüntüler yakalayabiliriz” dedi.





İHA