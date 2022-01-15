Kültür & Sanat Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını

Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını

Kültür & Sanat

Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını

Dizi ve film çekimleri için sık sık kullanılan, tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan Midyat konukevi kış aylarında da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

15 Ocak 2022, Cumartesi 17:03 Son Güncelleme:
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Mardin'de Midyat Kaymakamlığı'na ait, tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını kış ayında devam ediyor.

Akçakaya Mahallesinde bulunan tarihi Midyat konuk evine kış ayı demeden soğuk havalara aldırış etmeyen turistler konuk evini ziyaret ederek buradaki tarihe tanıklık edip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği konuk evine kış aylarında da yazın gibi rağbet devam ediyor. Konuk evinin bölümlerinde fotoğraf çeken turistler adeta konağın büyüsüne kapılarak geçmişi gözlerinin önünde canlandırıyorlar.

İHA

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