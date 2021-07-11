Tarihi yolculuk! Bir koltuk 250 bin dolar! Ünlüler sırada…

İngiliz milyarder Richard Branson (70) bugün tarihi değiştirecek. 17 yıl önce ABD’de kurduğu uzay şirketi Virgin Galactic uzaya turistik bir seyahat yapacak. Kendisi dahil dört erkek ve iki kadından oluşan ekip ABD New Mexico çölünden VSS Unity yörünge aracıyla 89 kilometre yükseğe uçacak. Ekip sadece astronotların çıkabildiği atmosferin dış tabakası termosferde yer çekimsiz ortamda dört dakika gezinecek. 90 dakika sürecek uçuş, yine başladığı yer olan Spaceport America’da sonlanacak. Bu seyahat ile uzay çağında yeni bir sayfa açılacak.

BİR KOLTUK 250 BİN DOLAR

Branson’ın seferi, Dünya dışına güvenli turistik seyahatler için milat sayılacak. 250 bin doları olan herkes uzaya çıkabilecek. Bundan tam 60 yıl önce Rus kozmonot Yuri Gagarin’in uzaya çıkmasıyla başlayan ve 1969’da ABD’li astronot Neil Armstrong’un Ay’a ayak basmasıyla kızışan uzay yarışında bayrağı artık milyarderler taşıyor. Sırada dünyanın en zengin insanı Jeff Bezoz (57) ve üçüncü en zengini Elon Musk (50) var. Bezos da uzay şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz’da uzaya çıkacak. Kendi şirketi SpaceX ile Amerikan Uzay Ajansı NASA’nın astronotlarına taksi hizmeti sağlayan Musk ise uzay turizmini 2022’de başlatacak.

Tarihi yolculuk Space.com, YouTube’daki Virgin Galactic sayfası ve şirketin tüm sosyal medya hesaplarından TSİ 16.00’da naklen izlenebilecek.

ÜNLÜLER SIRADA

Aralarında Justin Biber, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Brad Pitt’in olduğu 700 ünlü ve bilim insanı uzay biletini ayırttı.



