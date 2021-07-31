Şans Postası Tarihin en büyük ikramiyesi: 190 milyon lira

Tarihin en büyük ikramiyesi: 190 milyon lira

Şans Postası

Tarihin en büyük ikramiyesi: 190 milyon lira

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak

31 Temmuz 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 190 milyon TL’yi kazanacak. Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak.

155 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.

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