Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor! 150 milyon lira
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak
08 Mayıs 2021, Cumartesi 15:09 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 150 milyon TL’yi kazanacak.
ŞANS OYUNLARI TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ
Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak
KOLON BEDELİ 3 LİRA
116 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR
Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.