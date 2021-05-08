Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 150 milyon TL’yi kazanacak.

ŞANS OYUNLARI TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak

KOLON BEDELİ 3 LİRA

116 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.