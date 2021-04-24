Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak
24 Nisan 2021, Cumartesi 15:16 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 146 milyon TL’yi kazanacak.
Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak.
113 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR
Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.